Piena di erbacce e al buio, la 'piazzetta verde' di via Siponto sta rinascendo: test sulla nuova illuminazione

"Offriremo ai residenti, che si affacciano con le loro abitazioni, uno scenario davvero inedito": parola del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che sui social ha postato una foto di come si sta trasformando l'area verde all'incrocio tra via Siponto e via Caduti Partigiani, a Japigia. La zona per 50 anni è stata abbandonata a se stessa, con i residenti costretti ad attraversarla al buio, scansando erbacce e rovi.

Gli interventi attualmente in corso da parte dell'amministrazione comunale, però, cambieranno lo scenario, come ricorda il primo cittadino: "Queste sere stanno testando il nuovo impianto di illuminazione, in corso di completamento, che finalmente illuminerà un’area da sempre buia". I lavori sono ormai agli sgocciolo e l'idea è di completare la nuova area verde entro l'estate. "Speriamo quest'estate di poter organizzare qui una bella festa di quartiere, in modo da poter riscoprire tutti assieme il piacere di vivere questo spazio in un modo diverso, più bello e confortevole che in passato" conclude il sindaco nel suo intervento sui social.