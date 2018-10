Cantiere per una nuova palazzina su via Piccinni, cambia la viabilità fino a luglio 2019

Circolazione rivoluzionata nel centro Murattiano, tra via Piccinni e largo Nitti Valentini, a due passi da piazza Garibaldi, dove partirà il cantiere per l'abbattimento e la riqualificazione di una palazzina. Il Comune, attraverso un'ordinanza, ha disposto alcune variazioni al traffico che saranno valide fino al 22 luglio 2019.

L'elenco delle disposizioni

Istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli, con rimozione forzata dei veicoli, su ambo i lati di via Nicolò; senso vietato a tutti i veicoli su via Piccinni dal largo Nicola Nitti Valentini, con eccezione deiveicoli condotti da frontisti per effettuare le manovre di accesso a pertinenze laterali adibite alla sosta veicolare. Senso unico su via Nicolò Piccinni, nel tratto compreso tra via Quintino Sella e largo Nicola Nitti Valentini, con direzione di marcia orientata verso piazza Giuseppe Garibaldi. Direzione obbligatoria diritto a tutti i veicoli su via Sagarriga Visconti, in corrispondenza dell’intersezione con il largo Nicola Nitti Valentini, con eccezione dei veicoli condotti da frontisti per accedere alla via Nicolò Piccinni ed effettuare le manovre di accesso a pertinenze laterali adibite alla sosta veicolare. Infine direzione direzione obbligatoria a sinistra a tutti i veicoli su piazza Giuseppe Garibaldi in corrispondenza del civico 45, prossimo all’intersezione con il largo Nicola Nitti Valentini.