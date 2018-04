Scivoli per disabili e nuovi alberi di pino: lavori in corso per il marciapiede del Castello Svevo

Lavori in corso sul marciapiede antistante l'ingresso del Castello Svevo, a Bari vecchia. Gli interventi serviranno a creare tre scivoli per i diversamente abili e a piantumare dieci nuovi alberi di pino. Previsto anche il ripristino delle basole danneggiate.

A dare notizia dell'avvio dei lavori è, via Facebook, la presidente del Municipio I, Micaela Paparella. Soddisfatto per l'arrivo dei nuovi alberi il 'Comitato Parco del Castello', che ricorda le "innumerevoli segnalazioni e altrettante rassicurazioni nelle tante riunioni del Comitato con il Comune e in quelle della Consulta Ambiente" per ottenere nuovo verde in quel tratto di marciapiede.