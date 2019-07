Nuovo marciapiede di piazza Massari in dirittura d'arrivo: sarà più grande e con pensilina Amtab

Ultime battute per la riqualificazione del marciapiede di piazza Massari, nel cuore del Murattiano e 'porta' verso la città vecchia. Entro fine luglio, infatti, saranno completati gli interventi che vedranno la sostituzione della vecchia pavimentazione con quella nuova e un allargamento del marciapiede. Di conseguenza sono stati rimodulati i posti per le auto, diventati a pettine. In questi giorni la ditta appaltatrice sta effettuando le ultime lavorazioni lungo il tratto compreso tra la Banca Popolare e l'edificio della Prefettura, con l'obiettivo di migliorarlo dal punto di vista funzionale ed estetico, attraverso l'utilizzo della stessa pietra naturale calcarea utilizzata per la piazza.

In arrivo anche una pensilina Amtab

Stamane si è svolto un sopralluogo sul cantiere da parte dell'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso e dei tecnici comunali: "“Un ringraziamento doveroso va agli operai che stanno lavorando con grande attenzione alla cura dei particolari - ha detto Galasso - come testimonia il ritaglio della pavimentazione nel rispetto della geometria degli spazi esistenti. Parliamo di un intervento che è stato coordinato anche con i tecnici comunali della pubblica illuminazione che, contestualmente al cantiere di rifacimento del marciapiede, hanno previsto la sostituzione dei vecchi pali con nuovi che montano lampade a led e che sono esteticamente analoghi a quelli già installati in piazza Massari. Le posizioni dei nuovi pali sono state già predisposte nel corso dell’esecuzione del marciapiede, ed entro 15 giorni arriveranno anche i nuovi pali. Solo dopo l’accensione del nuovo impianto saranno rimossi i vecchi pali, con la chiusura a tappo del pezzo di mattone mancante. Al termine dei lavori l’intera area sarà meglio illuminata, potendo contare su pali più bassi e più belli dei precedenti e in numero maggiore. L’allargamento del marciapiede rispetto alla configurazione originaria ha consentito anche la predisposizione degli stalli di parcheggio in linea per l’intera lunghezza del tratto interessato e al termine dei lavori permetterà ai proprietari degli esercizi commerciali di richiedere le autorizzazioni per l’eventuale occupazione di suolo pubblico in una zona della città estremamente frequentata anche dai turisti che vogliano visitare il castello svevo e la città vecchia. Sul nuovo marciapiede troverà posto anche una pensilina dell’Amtab” conclude l'assessore.