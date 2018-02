I marciapiedi del primo Municipio si rifanno il look: si parte da Madonnella

I marciapiedi di via Durazzo, nel quartiere Madonnella, si rifanno il look. Sono in corso i lavori per la riqualificazione delle aree pedonali, uno degli interventi inseriti nei lavori di manutenzione straordinaria stradale finanziati con cinque milioni di euro l'anno. L'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso ha effettuato questa mattna un sopralluogo nel cantiere, che si estende per 130 metri.

Gli altri interventi sui marciapiedi

Oltre agli scivoli per disabili, il marciapiede sarà anche ricoperto con mattoni grandi 40x40 centimetri, stesso materiale di quelli presenti nel resto della città. Ad aprile poi i lavori si sposteranno anche in altre vie del primo Municipio, come spiega l'assessore:

Tra gli altri, vi è il rifacimento di entrambi i marciapiedi di via Celentano, di quelli particolarmente danneggiati in via Emanuele Mola, in via Montenegro, via Garruba, via Ravanas, via Trevisani e in via Meringhi. Procederemo anche alla creazione di un nuovo tratto di marciapiede in via Caldarola, nel tratto compreso tra via Del Conte e la centrale Telecom. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla riorganizzazione dei marciapiedi e di tutta l’area parcheggio, con la posa in opera di nuovo asfalto, sul piccolo largo di lungomare Nazario Sauro, di fronte alla sede dell’Inps, in modo tale da ricavare un marciapiede più ampio sul lato mare, dove sarà collocata una pensilina a disposizione dei cittadini in attesa degli autobus presso la fermata dell’Amtab

Entro i prossimi tre mesi, invece, sarà anche rifatto l’asfalto in via Montenegro, via De Giosa, corso Cavour, largo Eroi del Mare, via Garruba, via Mario Pagano e in via Andrea da Bari sulla carreggiata riservata ai bus.