Restyling completo per i marciapiedi di via Mirenghi: "Lavori dopo 30 anni"

Nuovo look per i marciapiedi di via Michele Mirenghi, nel quartiere Libertà. Come annunciato dall'assessore Angelo Tomasicchio, infatti, sono partiti i lavori per il rifacimento completo dei camminamenti pedonali, per la precisione nel tratto che va da via Crispi a corso Mazzini.

Un intervento che i residenti chiedevano da tanto tempo, visto che, come ricorda l'assessore "Da ben 30 anni, questa parte del quartiere LIberta‘ non veniva interessata da lavori di rifacimento totale dei marciapiedi".