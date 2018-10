Infiltrazioni d'acqua e umidità nella palestra Portoghese: "Necessaria l'impermeabilizzazione"

Sarà un processo di impermeabilizzazione a risolvere le infiltrazioni d'acqua che nel tempo si sono create all'interno della palestra Portoghese, situata nei locali sottostanti le tribune dello Stadio della Vittoria. In mattinata l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal presidente della commissione consiliare Cultura e Sport Giuseppe Cascella e dai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo in zona, per verificare alcune criticità segnalate dai gestori, che lamentevano anche una forte presenza di umidità negli spazi esterni.

Gli interventi di riparazione previsti

Il problema, come spiegato da Galasso, è "legato verosimilmente ad una striscia metallica, in gergo tecnico scossalina, messa in opera molti anni fa sul prospetto esterno che, con il passare del tempo, si è distanziata dalla parete causando delle piccole lesioni che permettono all’acqua di infiltrasi in occasione delle piogge". Problematica che sarà risolta grazie alla rimozione della striscia e l'uso di malte e resine speciali per risanare la fessura. Lavori che saranno finanziati nell'ambito degli accordi quadro attualmente attivi per la manutenzione edile degli impianti sportivi.

"Se, come crediamo - conclude l'assessore - l’intervento si rivelerà efficace, procederemo poi alla ritinteggiatura delle pareti interni per ripristinare le condizioni di salubrità di questa palestra storica che ha segnato gli anni d’oro del pugilato barese". Se il cronoprogramma sarà rispettato, la palestra dovrebbe vedere risolti i suoi problemi entro fine anno.