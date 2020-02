La pavimentazione della SS16 'Adriatica' si rifà il look: chiusa una carreggiata per i lavori di rinnovamento

Chiude un tratto della strada statale 16 per i lavori di risanamento della pavimentazione nel tratto tra Mola di Bari e Fasano. Come indicato da Anas, infatti, una carreggiata in direzione Brindisi, tra il chilometro 844 e 850 nel territorio di Monopoli, è attualmente non percorribile, anche nei giorni festivi. "Il tratto è comunque sempre consentito sulla corsia libera in corrispondenza del cantiere" spiegano da Anas.

I lavori proseguiranno fino al 15 maggio prossimo e hanno un costo complessivo di 4 milioni di euro.