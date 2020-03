Rubinetti chiusi nella zona industriale: lavori in corso per una perdita alle tubature

Tornerà alla normalità da domani l'approvvigionamento di acqua nella Zona Industriale, nel tratto interessato dai lavori in viale Europa. I tecnici di Acquedotto pugliese, infatti, stanno proseguendo con la riparazione del tronco idrico in viale Accoliti Gil, nella zona industriale di Bari, visto che è stata individuata un'altra perdita durante i lavori di ripristino.

Per questo motivo è stata temporaneamente sospesa l'erogazione di acqua nel tratto compreso tra viale A. Gil, via Corigliano e contrada Prete di viale Europa. "Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo" spiegano da Acquedotto Pugliese, che raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.



Per informazioni si può chiamare il numero verde 800.735.735