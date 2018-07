Scavi della via Traiana in piazza del Ferrarese, a due mesi da San Nicola la rimozione della copertura

Sono state avviate da questa mattina le operazioni per rimuovere la copertura protettiva del sito archeologico della via Traiana in piazza Ferrarese. Il tratto della storica strada romana era stato sigillato in occasione dei festeggiamenti di San Nicola a maggio, con l'obiettivo di preservarlo dal forte afflusso di cittadini e turisti. Da allora qualche ritardo, come documentato da un nostro articolo, poiché, come confermato dal Comune, l'impresa appaltatrice era impegnata in altri cantieri. Da oggi, invece, le operazioni che si protrarranno per qualche giorno: oltre alla copertura sarà anche rimossa la sabbia collocata per proteggere le storiche vestigia.