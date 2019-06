Tra maltempo e disguidi la partenza 'lenta' del cantiere di piazzetta dei Papi. Il Comune: "Nessuno stop"

L'attesa è tanta e i residenti non vogliono più aspettare: così, anche un rallentamento momentaneo del cantiere per la riqualificazione di piazzetta dei Papi, tra Carrassi e Poggiofranco, genera proteste e post sui social da parte dei cittadini. Gli interventi da circa 400mila euro, cominciati a inizio maggio, non procedono a tambur battente anche per un paio di circostanze verificatesi nelle scorse settimane: il maltempo ha fatto perdere diverse giornate di lavoro. A far piovere sul bagnato (è il caos di dire) ci sarebbe stata anche l'imprevista rottura di una pala meccanica. I cittadini hanno ricevuto, su Facebook, le rassicurazioni del Comune, sul completamento senza ritardi dell'opera.

Nei prossimi giorni il sopralluogo di Galasso

A conferma di ciò, anche le dichiarazioni dell'assessore pro tempore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso: "Non vi è alcuna sospensione dei lavori - spiega a BariToday - si tratta solo di definire alcuni aspetti organizzativi da parte dell'impresa ma non vi è alcuna sospensione". Nei prossimi giorni l'assessore effettuerà un sopralluogo per verificare lo stato del cantiere. Confermata, al momento, la data di consegna della piazzetta, prevista per i primi mesi del 2020.