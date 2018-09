Smontaggio della passerella di viale Traiano, da domani scattano divieti di sosta e variazioni dei bus

In vista della notte tra sabato 22 e domenica 23 settembre, quando sarà smontata la passerella pedonale di viale Traiano a Madonnella, dove sono in corso i lavori di riqualificazione del sovrappasso, Amtab, Comune e Polizia Locale hanno predisposto divieti di sosta e transito nei dintorni del cantiere e un cambiamento di percorso delle linee bus.

Nel dettaglio, dalle ore 23.59 di venerdì 21 settembre alla stessa ora di domenica 30 settembre, saranno interdetti il transito e la sosta su via Imperatore Traiano, nel tratto compreso tra via Guarnieri e via Musacchio. Allo stesso tempo, la viabilità circostante sarà modificata secondo queste indicazioni:

inversione del senso di percorrenza di via Goffredo Mameli nel tratto tra via Musacchio e via Delfino Pesce, con direzione verso via Delfino Pesce;

istituzione del divieto di transito (eccetto frontisti) e del divieto di sosta ambo i lati su via Delfino Pesce, nel tratto tra via Goffredo Mameli e via imperatore Traiano;

inversione del senso di marcia su via Imperatore Traiano nel tratto tra via Guarnieri e via Caduti del 28 luglio 1943, con direzione verso quest’ultima.

Già da oggi saranno apposti i primi cartelli per annunciare i divieti

Bus Amtab, variazioni per i lavori sul ponte

In concomitanza con l’entrata in vigore dei divieti, l’Amtab ha predisposto una serie di variazioni di percorso per le linee 2, 2/, 10, 14 e 25 valide dalle ore 23 di venerdì 21 settembre alle ore 24 di domenica 30 settembre, e comunque fino al termine delle esigenze,

Linea 2: in direzione Polivalente Japigia i bus effettueranno il percorso ordinario; in direzione Piscine comunali i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario;

Linea 2/: in direzione via Conenna i bus effettueranno il percorso ordinario; in direzione Piscine comunali i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario;

Linea 10: in direzione Polivalente Japigia i bus effettueranno il percorso ordinario; in direzione via C. Rosalba - parco Domingo i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario;

Linea 14: in direzione via Degli Oleandri - Z.I. i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Polivalente - Japigia i bus effettueranno il percorso ordinario;

Linea 25: in direzione via Degli Oleandri - Z.I. i bus effettueranno il percorso ordinario; in direzione piazza Luigi di Savoia i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario.