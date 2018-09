Lavori di riqualificazione del ponte di viale Traiano, stanotte lo smontaggio della passerella pedonale

Questa notte, dalle 23.30, scatterà l'ora della demolizione vera e propria della passerella di viale Traiano, in corso di riqualificazione. Gli operai, infatti, procederanno allo smontaggio della parte più consistente del ponte che, scavalcando la ferrovia, permette di collegare Japigia con il quartiere Madonnella. Saranno demolite le travi che sorreggono la struttura: in azione entreranno le 'selle', già collocate in cantiere attraverso lavori preparatori, con cui saranno smontati gli assi portanti. Il sindaco Antonio Decaro seguirà personalmente l'intervento, assieme all'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso e ai tecnici della ripartizione. Il cantiere proseguirà, poi, con la demilizione delle scale su viale Imperatore Traiano e via Messapia, per poi terminare a inizio 2019.

Per motivi di sicurezza, da questa notte fino alle 23.59 di domenica 30 settembre, saranno interdetti il transito e la sosta su via Imperatore Traiano, nel tratto compreso tra via Guarnieri e via Musacchio.

La viabilità sarà modificata secondo queste disposizioni

- Inversione del senso di percorrenza di via Goffredo Mameli nel tratto tra via Musacchio e via Delfino Pesce, con direzione verso via Delfino Pesce;

- Istituzione del divieto di transito (eccetto frontisti) e del divieto di sosta ambo i lati su via Delfino Pesce, nel tratto tra via Goffredo Mameli e via imperatore Traiano;

- Inversione del senso di marcia su via Imperatore Traiano nel tratto tra via Guarnieri e via Caduti del 28 luglio 1943, con direzione verso quest’ultima.

Previste anche variazioni nei percorsi bus dell'Amtab: qui l'elenco completo