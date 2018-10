Sant'Anna, il Comune anticipa i fondi: sbloccati i lavori per la rete delle acque meteoriche

Si sblocca la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria al quartiere Sant'Anna. Lo annuncia Palazzo di Città, dando notizia dell'avvio del cantiere per gli interventi sulla rete delle acque meteoriche.

Nello specifico - spiegano dal Comune - si lavorerà a valle del ponte di via Pantaleo che collega la complanare della SS 16 con il lungomare. Oggi è stato allestito il cantiere con le attività di tracciamento e l’apposita segnaletica stradale necessaria a delimitare le aree. Da domani saranno al lavoro gli escavatori

“Finalmente nel quartiere di Sant’Anna sono stati avviati lavori relativi all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria esterne al piano particolareggiato della Maglia 22 - spiega il sindaco Decaro -. Saranno realizzate le infrastrutture per la raccolta delle acque meteoriche per poi procedere con gli asfalti e tutte le operazioni conseguenti per garantire la vivibilità del quartiere. In questi anni, insieme ai cittadini, abbiamo superato non pochi ostacoli su questa complicata vicenda e, qualche mese fa, il Consiglio comunale ha deliberato l’anticipazione di alcuni fondi che sono serviti proprio ad avviare questi lavori, sostenendo i Consorzi che avrebbero dovuto procedere già da tempo. Per questo appare ancora più incomprensibile l’atteggiamento del rappresentante di uno dei consorzi inadempienti, che questa mattina ha cercato non solo di bloccare i lavori ma ha anche annunciato una diffida nei confronti del Comune. Per quanto ci riguarda questa situazione si è protratta fin troppo tempo e i cittadini meritano delle risposte. Anche per questo voglio ringraziare il Consiglio comunale che ha votato, la scorsa estate, la variazione di bilancio che ci ha permesso di anticipare le somme per avviare questi interventi”.