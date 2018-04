Lavori sul lungomare monumentale: completate le strisce pedonali 'monche'

Trovano finalmente la loro 'metà' le strisce pedonali sul lungomare Nazario Sauro di Bari. Questa mattina sono partiti i lavori per il rifacimento degli attraversamenti nel tratto in cui erano rimasti parzialmente coperti dagli interventi di asfaltatura. Il grigio della nuova colata di asfalto, infatti, aveva coperto per metà l'attraversamento, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni che attraversano quel tratto di strada fortemente trafficato.

Una notizia accolta positivamente anche dal comitato Salvaguardia zona Umbertina, che negli scorsi giorni aveva più volte denunciato la presenza delle strisce pedonali 'monche' nel centro.