Nuova vita per il locale abbandonato a parco 2 Giugno: "Lavori a metà, completato entro giugno"

Rinascerà a nuova vita entro giugno il locale abbandonato all'interno di parco 2 Giugno, a Bari. Da otto anni la struttura era stata lasciata nel degrado, ripetutamente colpita dagli attacchi dei vandali e parzialmente distrutto.

La pavimentazione interna ed esterna sta venendo ripristinata grazie agli interventi, a carico dell’aggiudicatario dell’avviso pubblico, Vincenzo Lattanzi, che sta anche ripristinando i servizi igienici, gli impianti elettrici, idrici e fognari, delle pareti, delle tramezzature, di tutti gli infissi, della cupola in cima alla struttura e della recinzione esterna.

Questa mattina il vicesindaco Pierluigi Introna ha visitato il cantiere, insieme al direttore della ripartizione Onofrio Padovano. "Circa metà dei lavori, perlopiù di consolidamento strutturale - ha spiegato - è stata terminata. Siamo molto soddisfatti perché si tratta di un servizio particolarmente atteso dai tanti cittadini che frequentano il parco. La riapertura del bar di parco 2 Giugno, oltre a rendere più completo il polmone verde per eccellenza della città attraverso il funzionamento di un punto di ristoro, restituisce decoro a un’area pubblica centrale per i baresi".

L'attività dell'imprenditore non si fermerà ora al solo ripristino della struttura. Infatti, come spiega Introna, "nel bando per la gestione del locale - di sei anni, eventualmente rinnovabili per lo stesso periodo, ndr - sono previste delle iniziative in prossimità della struttura che coinvolgano bambini e persone con disabilità e che contribuiranno certamente a mantenere vivo l’intero parco".