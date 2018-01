Modugno, operai al lavoro sul ponte della Statale 96: fu lesionato da un camion

Sono partiti i lavori di ripristino del ponte sovrastante la Statale 96 - nel territorio di Modugno - danneggiato da un camion a ottobre scorso, rimasto bloccato a causa della sua altezza eccessiva. Il tratto della Stradale, inizialmente interdetto al traffico, era stato riaperto dopo 48 ore su un unico senso di marcia (in direzione Altamura).

L'amministrazione comunale conta però di permettere l'accesso completo il prima possibile. Il Comune ha infatti reperito le risorse necessarie per i lavori. Al momento i tecnici sono al lavoro per effettuare analisi sulla sicurezza strutturale del ponte, per poi individuare gli interventi di ripristino da effettuare. In particolari stanno venendo effettuati, come spiega il sindaco Nicola Magrone, carotaggi, prelievi, analisi chimiche sui campioni d'acciaio, prove di compressione e prove trazioni.

Un intervento che sta venendo effettuato con urgenza per non compromettere ancora di più la viabilità. Come spiega Magrone, infatti,