Il campo sportivo 'Mirko Variato' si rifà il look: stop alle attività in vista dei lavori a marzo

Stop alle attività sportive al campo 'Mirko Variato' di Japigia per i lavori di riqualificazione. È stato formalizzato questa mattina dal presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, ai presidenti delle associazioni ai presidenti delle associazioni Liberty Bari, Pro Calcio, Puglia Sport e Di Cagno Abbrescia, in vista dell'avvio dei cantieri il 16 marzo.

Nello specifico gli interventi, finanziati dal Credito sportivo per un milione di euro, interesseranno l'intera superfice del centro sportivo, oltre alla zona esterna e agli spogliatoi, per consegnare ai cittadini una struttura all’avanguardia come previsto dalla normativa vigente. "Si chiude così una bellissima esperienza di gestione e condivisione con le associazioni del territorio - commenta Leonetti -. Sono molto grato a queste realtà che, nell’ottica di una politica partecipata, hanno mantenuto aperta la struttura in attesa dell’atteso restyling. A nome di tutti i ragazzi che fino al 16 marzo non potranno giocarvi, e delle loro famiglie, li ringrazio sentitamente perché hanno dato prova di avere a cuore questo spazio pubblico nel pieno spirito associativo e sportivo, senza alcun fine di lucro. Oggi siamo ancora più convinti di aver fatto bene ad assecondare la richiesta delle associazioni sportive e dei giovani atleti di posticipare l’inizio dei lavori per consentire a tutti di terminare la stagione sportiva".

Il rinnovo del campo Mirko Variato si aggiunge ad altri due importanti traguardi raggiunti nel Municipio I: la riapertura del campo Coppa di Bari a Torre a Mare e la riqualificazione del Bellavista, i cui lavori sono inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche.