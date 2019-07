Lavori al via nella scuola d'infanzia 'Speranza' a Japigia: "Entro metà settembre sezioni di nido e materna"

Partiranno la prossima settimana i lavori all'interno della scuola d'infanzia 'Speranza' a Japigia, che oggi ospita tre classi e che al termine degli interventi avrà tre sezioni di nido e due di scuola materna. In vista dell'avvio del cantiere, questa mattina hanno effettuato un sopralluogo in zona gli assessori alla Pubblica istruzione, Paola Romano, e ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, accompagnati dal presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti.

I lavori

Nel corso dei lavori - che avranno un costo totale di 180mila euro, finanziati dall'accordo quadro per la manutenzione delle scuole - saranno riconvertiti alcuni locali esistenti, in particolare quelli relativi alla ex casa del custode, che ospiteranno la cucina per le sezioni del nido, ed eseguite alcune modifiche impiantistiche. La zona dedicata alla scuola materna, invece, subirà solo delle piccole trasformazioni edili. Ulteriori interventi interesseranno la recinzione esterna del plesso, ormai obsoleta, su via Peucetia e l’eliminazione di una depressione utilizzata in passato come anfiteatro che, costituendo un pericolo per l’incolumità dei più piccoli, sarà colmata e poi rivestita in pavimentazione antitrauma per le attività ludiche dei bambini, che potranno svolgersi all’ombra dei pini decennali.

"I lavori procederanno senza interruzione dalla prossima settimana fino a tutto il mese di agosto - ha ricordato Galasso -, per concludersi entro l’avvio del nuovo anno educativo previsto per metà settembre. Approfittando di questi lavori eseguiremo anche una tinteggiatura generalizzata, in modo da far trovare agli alunni, alla ripresa dell’anno scolastico, la scuola perfettamente in ordine”.

“Vogliamo continuare a sostenere i genitori e aiutarli a conciliare la loro vita lavorativa con quella familiare - ha proseguito la Romano - e per questo continueremo ad aprire nuovi nidi e a riqualificare le vecchie strutture, provando, dove è possibile, a creare un unico luogo con il medesimo indirizzo educativo per i bambini dai 3 mesi ai 6 anni. Ne abbiamo progettato uno a Carbonara e anche il polo dell’infanzia 'Speranza' va in questa direzione: trasferiremo qui l’asilo nido di via Viterbo che, insieme alle sezioni di materna comunale, costituirà un nuovo unico luogo per l’infanzia in una delle zone più popolate del quartiere. Al termine degli interventi disporremo di un unico plesso scolastico in linea con le con le prescrizioni ministeriali che prevedono uno spazio educativo integrato dove le famiglie potranno veder crescere i propri bambini".

"Con questa modifica della destinazione d’uso della scuola Speranza - ha ricordato Leonetti - andremo a compensare una forte richiesta del territorio. Questi interventi, che si sommano a quelli attualmente in corso con i lavori di riqualificazione del giardino e dei marciapiedi in via Siponto renderanno ancora più fruibile e funzionale questa zona di Japigia”.