Lavori alla 'Mazzini-Modugno', cantieri per adeguamento anti-sismico: "Risolveremo anche problema infiltrazioni acqua"

Proseguono senza sosta le attività dei due cantieri in corso di svolgimento nel plesso dell'istituto comprensivo Mazzini-Modugno di Bari: nei giorni precedenti erano stati avviati gli interventi per risolvere il problema delle infiltrazioni d'acqua, ricomparso a causa delle forti piogge abbattutesi venerdì scorso in città. I problemi maggiori erano stati registrati nei locali seminterrati che ospitano le sezioni 'Montessori' della scuola materna: "I lavori eseguiti - spiega il Comune - hanno consentito di collocare nuovi pozzetti di raccolta più efficaci e un doppio sistema di pompe in grado di intercettare l’acqua piovana e smistarla adeguatamente nella rete fognaria interna al complesso scolastico". I piccoli potranno riprendere le attività educative tra pochi giorni, così come a breve sarà riattivato il servizio mensa, il cui avvio era stato temporaneamente rimandato a causa dei lavori in corso.

L'altro cantiere, invece, riguarda i lavori di adeguamento antisismico con la separazione della struttura muraria dell’edificio scolastico da quella della chiesa confinante e demolito il vecchio corpo scala che è ora in fase di ricostruzione secondo nuovi criteri antisismici in conformità con la normativa vigente: questi interventi saranno ultimati entro il mese di novembre.