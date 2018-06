Riqualificazione e manutenzione delle scuole cittadine: al via gli interventi in numerosi istituti

Saranno avviati nelle prossime settimane numerosi interventi di manutenzione scolastica nelle scuole comunali cittadine, con l'obiettivo di risolvere problemi strutturali e piccoli guasti. Nell'elenco della ripartizione Lavori Pubblici, vi sarà la Mazzini-Modugno con 180mila euro per l'adeguamento sismico da terminare entro metà settembre: in particolare verrà demolito e ricostruito un corpo scala e sarà riqualificata anche la palestra.

La mappa degli interventi

Nella scuola Lombardi del San Paolo, invece, sarà ristrutturato il campo sportivo esterno, in sintetico, da rendere fruibile ai ragazzi anche negli orari extra scolastici: l'appalto complessivo sarà da 100mila euro, con fondi finanziati anche dal Munciipio III. Sostituzione degli infissi per la scuola Ferrarini di Cabonara e per la Marco Polo di Palese,rispettivamente per 75mila e 265mila euro. Al via anche gli interventi per la manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica comunale che vedrà lavori in numerosi istituti. Nella Imbriani sarà rifatto il prospetto a seguito del distacco di un intonaco. Stesso tipo di lavoro anche per la Piccinni-Carducci. Per la 'Morelli e Silvati' di Torre a Mare vi sarà un adeguamento e una ristrutturazione degli spazi per realizzare due sezioni della scuola materna. A Santo Spirito, invece, prevista la demolizione dell'ex alloggio del custone con annessa riqualificazione delle aree esterne mentre a Ceglia, nella 0Di Venere, sarà rifatto l'atrio interno. infine, alla Don Mario D'Alesio di Carbonara, sarà effettuata la sistemazione delle parti esterne e apertura di un cancello su una strada limitrofa per migliorare l’accessibilità

“Sono complessivamente dieci gli interventi più importanti di manutenzione che avvieremo nel corso della stagione estiva e a seguire nei mesi successivi - commenta l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. Il nostro obiettivo è far sì che queste operazioni intralcino il meno possibile lo studio dei ragazzi e il lavoro degli insegnanti. Per questo abbiamo programmato le operazioni più corpose prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Accanto ai cantieri più grandi, che prevedono dei lavori soprattutto infrastrutturali, saranno eseguite in molte altre scuole anche delle piccole opere, che vanno dalla riparazione dei bagni alla tinteggiatura delle pareti, dalla riparazione degli infissi alla revisione degli impianti”. “Questi interventi sono il frutto del dialogo costante portato avanti con le scuole, i Municipi e la commissione Pubblica istruzione - spiega l’assessore cittadino all'Istruzione, Paola Romano -. Utilizzeremo il periodo estivo per realizzare la maggior parte delle lavorazioni, monitorando i cantieri, al fine di limitare al minimo i disagi per alunni e insegnanti. In questi anni, oltre a sostenere i progetti didattici, ci stiamo occupando di rendere le scuole comunali più belle e più sicure cosicché i bambini baresi possono imparare sin da piccoli a vivere e rispettare i luoghi della collettività”.