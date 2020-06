Nuova segnaletica verticale sulla ss16: carreggiata ristretta e limite di 40 km/h fino a fine luglio

Carreggiate ristrette e limite di velocità da domani, 10 giugno, al 31 luglio prossimo su un tratto della Tangenziale di Bari, per l'avvio dei lavori di installazione della nuova segnaletica verticale. In particolare sarà interessata la parte della ss16 'Adriatica' tra i chilometri 715,000 e 751,000, dove si potrà transitare al massimo a 40 km/h: l'Anas ha anche predisposto la chiusura alternata delle corsie di marcia e di sorpasso e il divieto di sorpasso per gli autoveicoli.

