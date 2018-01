Nuovo sottopasso, scale mobili e ascensori: cantiere al via nella stazione di Bari centrale

Un nuovo sottopasso dotato di scale mobili e ascensori per migliorare il collegamento tra la stazione Fs di Bari centrale e quella di Ferrotramviaria. Prenderanno il via lunedì prossimo, 22 gennaio, i lavori di GrandiStazioni Rail darà il via ai lavori per l’ampliamento e il prolungamento del sottopasso giallo, nello scalo ferroviario di piazza Moro.

La prima fase degli interventi

L’attuale sottopasso giallo sarà demolito. Al suo posto sarà realizzato un nuovo sottopasso di larghezza doppia, dotato di scale mobili di collegamento a Piazza Aldo Moro e Via Capruzzi e di ascensori a servizio dei binari. Termine lavori: primo semestre 2019. In questa prima fase sarà realizzato anche un nuovo edificio lato Via Capruzzi, in corrispondenza dell’innesto dei tre sottopassi. Il nuovo fabbricato, di tre piani più uno interrato, si svilupperà sul fronte stradale per circa 140 metri in corrispondenza dell’attuale edificio delle Ferrovie del Sud Est (che verrà demolito) e ospiterà una biglietteria, una sala d’aspetto, locali commerciali e uffici FS.

La seconda parte dei lavori

Con l’apertura del nuovo sottopasso giallo sarà avviata una seconda fase di interventi che prevede la riqualificazione dei sottopassi rosso e verde. I due sottopassi saranno dotati di nuovi rivestimenti e nuovo impianto di illuminazione. All’interno del sottopasso rosso, in corrispondenza dei binari 4 e 5, verranno installati ulteriori due ascensori che garantiranno un acceso diretto a tutti i binari di stazione. Termine lavori: primo semestre 2020. Investimento economico complessivo 9,3 milioni di euro.