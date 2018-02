Lavori di manutenzione nel sottopasso Santa Fara: cambiano i percorsi dei bus

I bus Amtab delle linee 14, 20 e 30 cambiano percorso per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria nel sottovia di Santa Fara. I nuovi interventi, dopo quelli già effettuati la scorsa settimana in seguito ad un allagamento, riguardano l’impianto di sollevamento delle acque meteoriche. Gli operai saranno al lavoro dalle ore 22 del 16 febbraio 2018 alle ore 05:00 del 17/02/2018.



Per le linee 14 e 30, queste le deviazioni previste: in direzione Zona Industriale: i bus giunti in viale Papa Giovanni XXIII proseguiranno per viale Solarino, viale Pasteur, a sinistra per via Sangiorgi, giunti alla rotatoria impegneranno la stessa immettendosi su viale Tatarella sino allo svincolo per la S.S. 16 in direzione Foggia con ripresa del percorso ordinario; in direzione Loseto (via Monsignor Nuzzi): i bus giunti sulla S.S.16 in direzione Brindisi impegneranno lo svincolo n° 11, svolteranno a destra per l’uscita “Bari-Poggiofranco”, proseguiranno per via Camillo Rosalba, via Martin Luther King, via Papa Pio XII, viale Papa Giovanni XXIII con ripresa del percorso ordinario;



Per la linea 20, in direzione parco Adria: i bus giunti in viale Pasteur proseguiranno per via Sangiorgi, giunti alla rotatoria impegneranno la stessa immettendosi su viale Tatarella sino allo svincolo per la S.S. 16 in direzione Foggia con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus giunti sulla via Bari (E 843) proseguiranno sulla stessa sino ad impegnare l’uscita per la SS.16 in direzione Brindisi, utilizzeranno lo svincolo n° 11, svolteranno a destra per l’uscita “Ponte Adriatico”, viale Tatarella, a destra per via Sangiorgi, viale Pasteur con ripresa del percorso ordinario.

