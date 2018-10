Pavimenti impermeabili, luci e telecamere per il sottovia Giuseppe Filippo: "Lavori entro la primavera"

Nelle scorse settimane erano fioccate le segnalazioni per le infiltrazioni d'acqua nel sottovia Giuseppe Filippo. Una delle situazioni attenzionate in mattinata dall'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, che ha effettuato un sopralluogo nel tratto stradale che collega via Brigata Regina al quartiere Picone. Con lui anche i tecnici comunali dei settori Strade e Infrastrutture a rete e i tecnici di AQP, con i quali è stata esaminata la situazione in zona in vista dei prossimi interventi in programma.

I lavori per le infiltrazioni

"Abbiamo rilevato - ha spiegato Galasso - che le perdite d’acqua si verificano in tre punti diversi, due sul camminamento pedonale ed una sulla sede stradale: la più significativa riguarda il secondo attraversamento pedonale in galleria partendo da via Brigata Regina, in corrispondenza del passaggio sotto i binari di Fal, ragion per cui abbiamo contattato i responsabili della rete ferroviaria per richiedere di effettuare verifiche accurate sulle loro aree in modo da individuare l’origine del perdite, probabilmente riconducibili a tubazioni o cause allocate all’interno delle aree che costituiscono il sedime ferroviario". Altri due punti di infiltrazione potrebbero essere derivate dalle fioriere pensate per far crescere piante grasse, "con conseguente ristagno di acqua - prosegue l'assessore - in caso di pioggia che si infiltra attraverso le impermeabilizzazione della struttura riversandosi su strada, l’altra dal lato di viale Pasteur, dove pure non sono presenti piantumazioni".

Qui si potrà intervenire grazie ai lavori di manutenzione ordinaria stradale in corso, che ripristineranno lo stato impermeabile della pavimentazione, dove poi troveranno spazio le già citate piante grasse.

Gli altri lavori

Con i lavori che andranno in gata entro fine anno, inoltre, saranno eliminati tutti i vetri presenti, che al momento sono danneggiati, rimossi o oscurati da manifesti abusivi e scritte. Al loro posto troveranno spazio delle griglie per la circolazione dell'aria, dotate di speciali sensori collegati con delle lampade semaforiche all’esterno, che diventeranno rosse o verdi a seconda della qualità dell’aria rilevata.

A garanzia della sicurezza dei cittadini il camminamento pedonale sarà dotato di videosorveglianza, con una telecamera ogni 15 metri, posta in posizione irraggiungibile per i vandali, e disporrà di pulsanti di sicurezza da azionare in caso di pericolo per allertare la polizia locale. Tra i lavori di riqualificazione del sottopasso previsto anche un nuovo impianto di illuminazione a led, del tipo a linea continua, che offrirà un alto standard di illuminazione , necessario per una buona resa delle immagini riprese dalle telecamere. "Considerati i tempi necessari per espletare l’appalto - conclude l'assessore - del valore di 250mila euro, contiamo di cantierizzare i lavori entro la primavera prossima".