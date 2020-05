Cantieri sulla SS16 per sostituire lo spartitraffico: corsia di sorpasso chiusa tra Barletta e Giovinazzo

Corsia di sorpasso chiusa su diversi tratti della SS 16 per i lavori di sostituzione dello spartitraffico centrale e l'installazione di nuovi attenuatori d'urto. A comunicarlo è Anas, che concentrerà gli interventi nel tratto che collega Barletta a Giovinazzo (dal km 742,000 al km 782,000) in entrambe le direzioni. Fino al termine dei lavori - previsto entro il 19 giugno - sarà consentito il transito con limite di velocità a 40 km/h sulla corsia libera in corrispondenza del cantiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.