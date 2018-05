Parcheggio con 200 posti auto e nuova illuminazione: a fine giugno al via i lavori a San Giorgio

Cambia volto 'Pezze e Cicorie', l'area a ridosso del lungomare di San Giorgio, al momento incolta e con erbacce alte. Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal consigliere e vicepresidente del Municipio I Lorenzo Leonetti e dai tecnici comunali dei settori Strade e Impianti, ha effettuato un sopralluogo in zona, per definire i futuri piani. Grazie ai fondi del nuovo appalto per le manutenzioni ordinarie entro la fine di giugno partiranno gli interventi per lo spianamento del terreno - al momento pianeggiante -, che verrà poi coperto con un materiale inerte stabilizzato.

Galasso: "Duecento posti auto ai lati della strada"

L'idea dell'amministrazione è di trasformare l'area parcheggio della zona, "dacendo in modo che nella parte centrale - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso - di circa sette metri di larghezza (pari a due corsie di marcia da 3,5 metri cadauna), si possa continuare a transitare con doppio senso di marcia, e nelle parti laterali si possa parcheggiare in maniera ortogonale le autovetture, per una capienza stimata di circa 200 posti auto considerata l’ampiezza complessiva dell’area". In zona sarà anche realizzato un nuovo impianto illuminante, con cinque nuovi lampioni da installare nella zona parcheggio, intervento finanziato nell’ambito dell’appalto relativo alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti di strada detta della Marina. "Appalto recentemente aggiudicato e di prossima contrattualizzazione, con avvio lavori previsto entro fine giugno" assicura l'assessore. "Questo intervento costituisce una risposta concreta alla forte domanda di parcheggi necessari al quartiere per soddisfare l’enorme flusso di autovetture che specialmente nel periodo estivo si riversa sulla costa".

