Lavori in corso in stazione, spuntano le barriere davanti al sottopasso di via Capruzzi

I più attenti l'avranno notato: davanti all'ingresso del sottopasso pedonale di via Capruzzi è comparsa una barriera in cemento. In questi giorni, infatti, sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo ingresso della stazione di Bari centrale, a cui il sottopasso pedonale è collegato.

Un'operazione di restyling che cambierà volto alla struttura, realizzando un nuovo ingresso con biglietteria e una sala d'attesa che affaccia proprio sull'arteria stradale barese, come spiegano da Ferrovie italiane. Gli interventi riguardano anche il sottopasso, che sarà allungato e allargato, con l'obiettivo di creare un unico hub per vettori ferroviari che transitano da Bari.