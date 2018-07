Guasto alla macchina per rifare l'asfalto: traffico e caos in Tangenziale

Traffico in tilt, questa mattina, sulla Statale 16 di Bari, a causa di un guasto a un mezzo utilizzato dall'Anas per il rifacimento dell'asfalto in Tangenziale: il problema, avvenuto all'altezza di Carbonara, sul tratto in direzione Nord, ha provocato uno slittamento di circa 2 ore (fino alle 8.30) del turno operativo notturno, predisposto proprio per evitare disagi alla circolazione: come conseguenza, decine di auto sono rimaste imbottigliate nel traffico. La situazione è andata migliorando nel corso della mattinata.