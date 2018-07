Nuovo asfalto per la Tangenziale di Bari, avanti con i lavori di notte, cantieri completati tra pochi giorni

Proseguono senza sosta i lavori sulla Tangenziale di Bari per riqualificare la pavimentazione stradale con asfalto drenante e nuova segnaletica orizzontale: gli interventi sono a cura di Anas e vendono eseguiti nelle ore notturne, dalle 22 all 6 del giorno successivo per ridurre al minimo i disagi per l’utenza stradale. La Tangenziale di Bari (SS16), lunga circa 15 km, è una strada statale di fondamentale importanza e rappresenta sia un collegamento intercomunale, sia una delle principali arterie di transito per il Sud, con un traffico medio che sfiora i 150.000 veicoli al giorno. Gli interventi di manutenzione, oltre a quelli di nuova pavimentazione drenante le cui attività principali termineranno entro la fine del mese, riguarderanno, successivamente, anche l’adeguamento delle barriere metalliche di protezione.