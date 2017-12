Asfalto e marciapiedi per le strade del Municipio IV: il punto dei cantieri tra Carbonara e Ceglie

Dieci strade dei quartieri di Carbonara e Ceglie del Campo, rimesse a nuovo grazie ai cantieri della manutenzione straordinaria previsti dal finanziamento annuale comunale di 5 milioni di euro: è il bilancio degli ultimi mesi di lavoro nel Municipio IV, dopo gli interventi a Loseto. Stamane l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, assieme al presidente del Municipio IV, Nicola Acquaviva, ha effettuato alcuni sopralluoghi nella zona: "Ormai siamo in dirittura d’arrivo con il completamento dei lavori per la manutenzione stradale - commenta Galasso -. Diverse strade su cui siamo intervenuti nei quartieri del Municipio IV sono molto trafficate, come nel caso via De Marinis e un tratto di corso Alcide De Gasperi, che di fatto rappresentano l’ingresso al quartiere Carbonara, dove sono stati realizzati un lungo tratto di asfalto (via De Marinis) e un nuovo marciapiede su un lato (corso Alcide De Gasperi), risolvendo così il problema del sollevamento dell’asfalto dovuto alla presenza delle radici dei pini. Ma i lavori sono pressoché terminati anche in via Partipilo, una traversa di via De Marinis, e in via Fransvea, quest’ultima completamente priva del manto stradale fino a prima di questo intervento che ha visto eseguire anche la rete di fognatura bianca e su cui, nel 2018, completeremo anche l’impianto di pubblica illuminazione. Anche corso Umberto a Ceglie, tra le strade più importanti del quartiere, è stato interessato dal rifacimento di un marciapiede per un lungo tratto fino a via Rubino, mentre nel restante tratto fino al confine con il Comune di Valenzano, in prossimità del passaggio a livello, sono stati rifatti il manto stradale e la segnaletica orizzontale".

Tra le altre strade completate, vi sono via Perticari, via Sant’Antonio e via Bonifacio, a Carbonara, ed è in via di ultimazione un lato del marciapiede lungo via Ospedale di Venere, che è stata anche completamente riasfaltata nel tratto dall’ingresso dell’Ospedale di Venere fino a via Trisorio Liuzzi: "Il lato opposto del marciapiede verrà rifatto nel mese di gennaio" specifica Galasso. Infine, anche via Trisorio Liuzzi è stata asfaltata per metà carreggiata, compresa la rotatoria in corrispondenza dell’incrocio con via Donato Menichella e via Giulio Petroni: "Queste strade - aggiunge l'assessore - eseguite parzialmente con l’asfaltatura, saranno a breve completate da Open Fiber nell’ambito delle operazioni di ripristino del manto stradale a seguito della posa della fibra ottica già eseguita nelle scorse settimane”.