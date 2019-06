Lavori senza autorizzazione in un'area vincolata: denunciato imprenditore, sequestro nell'agro di Gioia

Lavori illeciti di dissodamento: per questo reato sono state sequestrate due aree nell'agro di Gioia del Colle. A porre i sigilli a un totale di 24mila mq di terreno, sono stati i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Gioia del Colle, dopo i controlli effettuati in località Montursi. Tra i lavori eseguiti senza le prescritte autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, c'era movimento terra, frantumazione meccanica della roccia calcarea ed eliminazione della vegetazione presente, seguita dalla trasformazione del paesaggio con colture cerealicole e arature.

Il tutto in aree vincolate, classificate come ZSC, ZPS E SIC “Murgia Alta” (Rete Ecologica Natura 2000). L'imprenditore agricolo responsabile dei fatti è stato perciò denunciato per i lavori eseguiti.