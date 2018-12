Cantieri senza sosta per il raddoppio di via Amendola: "Completato un quarto dei lavori"

Circa un quarto dei lavori previsti per via Amendola è stato già ultimato: ad affermarlo è l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, dopo il sopralluogo effettuato sul cantiere, per verificarne l'avanzamento. Attualmente, è stata completata la parte muraria della nuova recinzione dell'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII', liberando un tratto di 11 metri dove sono in corso la realizzazione di marciapiedi, pista ciclabile e della semicarreggiata stradale. Già completate, su quel lato, tutte le opere funzionali alla raccolta delle acque, compresi i pozzetti per la fogna bianca. Il cantiere non si fermerà durante le giornate feriali del periodo Natalizio. Gli interventi saranno ultimati tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

"A giugno pronta metà via Amendola"

“Siamo al 25% dei lavori, secondo quanto previsto dal nostro cronoprogramma - ha commentato Giuseppe Galasso -. Metà della larghezza della nuova via Amendola, quindi tutta la semicarreggiata destra attigua al versante dell’ospedaletto, sarà pronta entro il prossimo mese di giugno. Pertanto, le automobili in transito potranno già usufruire di quella porzione d’opera. Grazie agli interventi realizzati per la raccolta delle acque, ovviamente, la nuova via Amendola non subirà alcun tipo di ristagno d’acqua in occasione di precipitazioni. Nei prossimi giorni, inoltre, così come avevamo garantito ai residenti, in particolare al comitato Executive, approveremo una perizia di variante attraverso la quale saranno recepite tutte le richieste da loro avanzate relative ai lavori di via Amendola, tra cui l’immissione a doppio senso della viabilità di via Diomede Fresa e via Lenoci nei pressi delle rotatorie previste nelle intersezioni con viale Einaudi e via Laforgia. il cantiere procederà senza sosta anche in tutti i giorni feriali tra Natale e l’Epifania”.