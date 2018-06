Nuova via Sparano, prendono forma le intersezioni verdi: "Il cantiere non si fermerà durante l'estate"

Entro la fine del mese saranno completate le prime 4 intersezioni 'verdi' della nuova via Sparano, all'incrocio con via Principe Amedeo: nei prossimi giorni, dopo aver completato le strutture esterne e la pavimentazione, saranno installati arredi e piantumazioni che daranno comfort e colore alla strada. L'incrocio prescelto è stato selezionato come primo piochè lì sarà realizzato anche il vano tecnico contenente i quadri di comando degli impianti di illuminazione, videosorveglianza wi-fi, rete dati e diffusione sonora della strada.

Nei prossimi giorni in arrivo panchine e piante

“L’isolato, completo di arredi, piantumazioni varie, essenze floreali e finanche impianto di irrigazione a servizio di tutte le aiuole dell’intersezione, sarà completo entro la fine del mese - ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso -. A lavoro terminato, potremo così testare e osservare in anteprima come si presenta un isolato nel suo complesso prima del termine del cantiere. In questo modo avremo una visione più chiara di ciò che sarà via Sparano riqualificata, così come modificata con le variazioni di dettaglio volute dall’amministrazione per recepire le richieste dei cittadini: mi riferisco in particolare alle panchine con schienale, all’incremento delle alberature e all’inserimento di isole verdi più ampie con siepi e fiori".

Salotto Letterario con frasi di Benedetto Croce

Il cantiere non si fermerà durante l'estate con l'avvio delle lavorazioni per le aree verdi su tutti gli incroci già pavimentati ma non estesi verso le traverse: "L’obiettivo - aggiunge Galasso - immediatamente successivo sarà quello di giungere con i lavori in corrispondenza di piazza Umberto entro la fine del mese di luglio, dando quindi per completi tutti gli otto isolati. Quindi, entro luglio, contiamo di ultimare il Salotto Letterario e la pavimentazione dell’area di incrocio con via Dante, oltre all’intero isolato tra via Dante e via Nicolai su cui è stata già completata la pavimentazione del lato sinistro ed è in fase di completamento quella del lato opposto. Al termine di questo intervento potremo concentrarci sulla fascia centrale. Nel frattempo nel Salotto Letterario saranno montati gli arredi con il resto della pavimentazione: come da progetto, entrambi conterranno dei testi che riprendono alcune frasi celebri di Benedetto Croce”. Nel mese di agosto, invece, verrà realizzata la pavimentazione in corrispondenza con via Crisanzio. Infine, all'inizio dell'autunno, sarà realizzato il nuovo tratto centrale di piazza umberto, in modo da consegnare la nuova via Sparano completa per fine novembre.