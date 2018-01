In via Sparano riparte il cantiere: operai al lavoro dopo lo stop per le feste

Archiviate le feste natalizie e lo stop previsto per non intralciare shopping ed eventi, in via Sparano ripartono i lavori di riqualificazione.

I lavori in corso

Da lunedì gli operai della ditta 'De Marco', incaricata del restyling, sono tornati sul cantiere. Al lavoro anche i tecnici Enel che, come spiega l'assessore ai Lavori pubblici Galasso, stanno realizzando un piccolo tratto di una nuova linea elettrica in corrispondenza di Palazzo Mincuzzi: un intervento per il quale è stato necessario attendere la rimozione dell'impalcatura per il rifacimento della facciata dell'edificio. Parallelamente, gli operai stanno anche rimontando baraccamenti di cantiere e recinzione in piazza Umberto, ugualmente rimossi per lo stop natalizio.

Il cronoprogramma del Comune

Parlando dei lavori, Galasso elenca su Fb anche le prossime 'tappe' verso la conclusione dei lavori: "L'obiettivo, entro l'estate 2018, è arrivare con la pavimentazione tutta completata sugli otto isolati ad eccezione del tratto centrale di piazza Umberto". Entro l'autunno 2018, invece si dovrebbe arrivare al completamento totale dei lavori, incluse le nuove intersezioni con sedute e verde, oltre al tratto centrale di Piazza Umberto.