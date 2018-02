Sorpresa in via Sparano, dal cantiere spuntano ritrovamenti archeologici: "Frammenti ossei e di vasellame"

Frammenti ossei e di vasellame, a meno di un metro di profondità al di sotto della strada, sono stati rinvenuti in via Sparano a Bari nel corso dei cantieri per la realizzazione delle canalette per la raccolta delle acque, nell'ambito del restyling della strada. La scoperta è stata resa nota dal Comune: stamattina, infatti, l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, accompagnato dalla direttrice el Centro operativo per l’archeologia della Soprintendenza di Bari Francesca Radina, ha effettuato un sopralluogo per verificare il ritrovamento.

La Soprintendenza ha disposto che gli scavi procedano con la massima attenzione attraverso la rimozione meccanica dei primi strati della pavimentazione, che l’approfondimento dello scavo, fino a quota 70 centimetri, venga eseguito manualmente al fine di verificare se esistano altri reperti e che tutte le lavorazioni vengano effettuate alla presenza di un archeologo. Proseguono, intanto, le lavorazioni del cantiere di via Sparano, in particolare sul completamento della pavimentazione stradale all’altezza dell’intersezione con via Putignani, davanti a Palazzo Micuzzi: "Nei prossimi giorni - spiega il Comune, sarà possibile valutare l’entità e la datazione dei reperti grazie alla presenza di un archeologo e ciò consentirà di comprendere se il cronoprogramma sarà confermato o dovrà subire dei condizionamenti.