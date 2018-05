Sopralluogo del sindaco sul waterfront di San Girolamo: "Seconda spiaggia aperta entro giugno"

Un blitz notturno nel cantiere del waterfront, per controllare lo stato dei lavori e parlare con i residenti. Ha scelto la serata del 30 maggio il sindaco di Bari, Antonio Decaro, per effettuare un sopralluogo nell'area vista mare del quartiere San Girolamo, dove proseguono i lavori per l'apertura delle nuove spiagge. "Entro giugno sarà aperta entro giugno" promette il primo cittadino all'inizio del video in diretta di tre minuti, ancora visibile sulla pagina.

"Lavori sul lungomare riprendono in 10 giorni"

Al momento gli operai stanno lavorando per la realizzazione di una vasca da destinare agli usi di Acquedotto pugliese. "Stanno togliendo il terreno con la ruspa - spiega a una residente Decaro - e a lavoro completato sarà rimesso tutto a posto". Poi scandisce il cronoprogramma degli interventi sulla spiaggia: "Entro la settimana finiranno i lavori sulla spiaggia, che da 10 arriverà a 20 metri totali di larghezza con la posa dei ciottoli" assicura il primo cittadino.

L'area del waterfront non è stata invece ancora completata, proprio per permettere il passaggio del camion con i ciottoli. "Altrimenti il camion distruggerebbe la pista ciclabile e l'area pedonale che sorgerà qui" ricorda nel video. Tempo una decina di giorni, quindi, e i lavori ripartiranno anche nelle aree dedicate a pedoni e ciclisti.

Il sopralluogo è poi proseguito nell'area della spiaggia dei ciottoli, dove Decaro si è intrattenuto a parlare con alcuni ragazzi degli interventi che riguarderanno l'area spiaggia