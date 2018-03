Caserma dei Carabinieri nella Manifattura Tabacchi: la Giunta comunale dice sì

La Giunta comunale di Bari ha approvato lo studio di fattibilità per realizzare una stazione dei Carabinieri nei locali della Manifattura Tabacchi, al Quartiere Libertà. Il presidio sarà ospitato al piano terra dell'edificio sul lato di via Ravanas. Nei mesi scoirsi vi erano stati sopralluoghi del sindaco Antonio Decaro e del colonnello Vincenzo Molinese per coordinare i passaggi burocratici e verificare l'idoneità della sede. Il progetto sarà inserito programma triennale delle opere pubblici 2018/2020 con un finanziamento dedicato di 800.000 euro già stanziati.

Decaro: "Avanti con la riqualificazione del Libertà"

lavori interesseranno una superficie di circa 520 mq e riguarderanno l'ala della Manigattura in cui si collocavano gli uffici connessi alle lavorazioni e, in un recente passato, l’aula bunker in cui si è svolto il maxi processo “Borgo antico” nei confronti delle cosche baresi: “Grazie alla collaborazione degli uffici tecnici comunali, siamo già in grado di avere un primo atto concreto che avvia le procedure per i lavori di ristrutturazione dei locali della ex Manifattura che ospiteranno la stazione dei Carabinieri - spiega Decaro -. In questi mesi stiamo lavorando con ogni sforzo possibile per portare avanti progetti di riqualificazione del quartiere Libertà: le nuove piazze, Redentore e Disfida di Barletta, la nuova illuminazione e la videosorveglianza, il parco nell’ex Gasometro, la riqualificazione di corso Mazzini, Porta Futuro 2 oltre agli interventi immateriali e i servizi che incidono sulla povertà sociale ed educativa. Il quartiere Libertà ha tanti problemi, primo tra tutti la percezioni di insicurezza che i cittadini vivono sulla loro pelle e a cui stiamo cercando di dare delle risposte, anche con interventi di questo tipo: la stazione dei Carabinieri sarà infatti, un presidio importante per il territorio e per i cittadini che non devono arrendersi come non lo stiamo facendo noi. L’obiettivo condiviso è creare una comunità che insieme si mobiliti per occupare e vivere quel quartiere prendendosi cura innanzitutto di chi ci vive".