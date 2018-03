Cadono calcinacci dalla Manifattura Tabacchi: transennata area in via Libertà

Alcuni calcinacci sono caduti, questa mattina, dalle pareti esterne della Manifattura dei Tabacchi, sul lato di via Libertà. Non vi sono, fortunatamente, persone ferite a causa del crollo. A segnalarlo, sulla bacheca facebook del sindaco Antonio Decaro, alcuni cittadini del quartiere: "Abbiamo transennato l'area - ha spiegato a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - individuando la zona di distacco. Stiamo effettuando verifiche per capire se vi sono altre zone di instabilità". Nei prossimi giorni sarà effettuata la messa in sicurezza con il ripristino dei calcinacci caduti.