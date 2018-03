Libertà, le bici depredate e abbandonate si vestono di fiori: "Così noi residenti denunciamo il degrado"

Le bici spogliate e dimenticate accanto ad un archetto stradale si vestono di fiori colorati e farfalle. Così, il contrasto tra abbandono e bellezza, rende ancora più visibile quel degrado a cui gli occhi di molti cittadini si sono - purtroppo - assuefatti.

A portare avanti l'iniziativa, il comitato 'Cittadini attivi del Libertà', che qualche mese fa aveva già addobbato con fiori e farfalle un'auto data alle fiamme e abbandonata in corso Italia. Questa volta è toccato a due bici, ormai vandalizzate, derubate delle ruote e dimenticate da qualche giorno, a poca distanza l'una dall'altra, in via Nicolai. "E' il nostro modo di segnalare situazioni strane o di abbandono che notiamo nel quartiere", spiegano gli ideatori dell'iniziativa. Con la speranza che, il gesto di denuncia, per quanto 'ingentilito' da fiori e farfalle, possa servire a sollecitare i necessari interventi per risolvere le situazioni segnalate.

