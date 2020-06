Maltrattata dal marito violento, polizia interviene in aiuto della donna: scatta allontanamento da casa per un pregiudicato 43enne

Da tempo maltrattava la moglie, fino a quando, dopo l'intervento della polizia, per lui è scattato l'allontanamento dal tetto coniugale. E' accaduto al quartiere Libertà, dove gli agenti delle Volanti, dopo essere intervenuti in un'abitazione per maltrattamenti in famiglia, hanno ricostruito 'abitudini' dell'uomo ed episodi già avvenuti in passato. Per il marito violento, un 43enne pregiudicato, l'Autorità giudiziaria ha quindi disposto una sanzione e l'allontanamento da casa, come previsto dal 'Codice Rosso', a tutela della vittima.



(foto di repertorio Foggiatoday)