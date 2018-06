Uffici Demografici del Libertà trasferiti nella sede centrale, i residenti: "Chiusura di via Trevisani è un danno per i cittadini"

La chiusura "fino a data da destinarsi" della sede decentrata della Ripartizione Servizi Demografici del Comune di Bari in via Trevisani "è un ulteriore danno ai cittadini": lo afferma il Comitato Cittadini Attivi del Libertà che chiede la riapertura di un ufficio utilizzato da molti abitanti del Libertà. I residenti del quartiere, dal 15 giugno scorso, devono recarsi in largo Fraccacreta nella sede centrale: "A che servono gli uffici del Comune, così come i distretti del Municipio I - spiega la presidente del Comitato, Letizia Liberatore -, se non sono in grado di offrire un servizio necessario? Possibile che sul territorio non vi sia personale che possa ricoprire un ruolo all'interno dell'ufficio demografico?".