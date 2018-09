Spara all'ex compagno e lo ferisce: si costituisce la 31enne ricercata

Si è costituita nella notte la donna di 31 anni ricercata dai carabinieri per aver sparato all'ex compagno ferendolo ad un gluteo. L'episodio è avvenuto lunedì sera tra via Crispi e via Costantini, al quartiere Libertà: subito dopo il ferimento, la donna era fuggita.

Per la 31enne, Concetta Mininni, è scattato l'arresto con le accuse di lesioni personali aggravate e detenzione illegale di armi e munizioni. Anche la pistola utilizzata per il ferimento, una cal 9mm illegalmente detenuta, è stata recuperata e sequestrata.

L'episodio è avvenuto in strada, nei pressi dell'abitazione della donna, dove - secondo una prima ricostruzione - l'ex convivente, un 35enne barese, si era recato. In precedenza la donna aveva già denunciato l'ex compagno per atti persecutori.