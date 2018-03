Ubriachi, forzano portone di uno stabile e fanno pipì nell'atrio: un inquilino li caccia, scoppia la rissa

In stato di ebrezza, hanno forzato un portone a calci per poi fare pipì nell'atrio. E' accaduto mercoledì sera in via Pietro Ravanas.

Una delle famiglie residenti nello stabile si è accorta di ciò che stava accadendo e ha redarguito i due, venendo però aggredita verbalmente. La discussione animata è continuata in strada, fino a quando uno dei due uomini che avevano orinato nel portone ha tentato di aggredire l'uomo residente, che ha reagito. E' così scoppiata la lite, fino all'intervento la Polizia Locale, che ha sedato la lite. Un uomo ha riportato ferite lievi tali da richiedere il trasporto al Pronto soccorso.

I due uomini che hanno compiuto l'atto indecente sono risultati con precedenti penali specifici e denunciati, unitamente al terzo uomo, per il reato di rissa semplice, mentre gli autori dell'atto indecente sono stati denunciati per il reato di ubriachezza molesta e lesioni.