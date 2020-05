Vetrina spaccata e raid in negozio: furto nella libreria Mondadori in centro a Bari

Vetrina spaccata, computer e cassa buttati per terra con alcune centinaia di euro portate via: la Polizia indaga sul furto avvenuto questa notte in via Crisanzio nella libreria Mondadori, a pochi passi dal Palazzo Ateneo. I gestori del punto vendita, stamane, hanno potuto solo prendere atto dell'amara sorpresa questa mattina, trovando il negozio a soqquadro con pezzi di vetro sul pavimento. il bottino dei ladri, secondo le prime stime, è di 400 euro.

Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti assieme ai colleghi della Scientifica che hanno effettuato i primi rilievi. In base a quanto rilevato, i ladri, dopo aver danneggiato la saracinesca e la porta d'ingresso, avrebbero portato via anche carte e documenti. Distrutte alcune telecamere di sorveglianza all'interno del locale.

Non si tratta del primo furto ai danni della libreria: a dicembre scorso ignoti fecero irruzione portando via un altro bottino, seppur con meno danni al locale. I ladri, un mese dopo, furono arrestati dopo aver tentato di rubare anche nella rivendita di ottica poco distante: "E' una zona dove si verificano spesso questo episodi - spiegano dalla libreria a BariToday . Non vi é controllo alcuno, siamo tra due piazze di spaccio e con l'Università di Bari chiusa il degrado è aumentato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(aggiornato alle 11.52)