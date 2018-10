Piazza Moro, aggressione dopo la lite in strada: uomo ferito alla testa

Prima la lite in strada, tra due cittadini stranieri e un barese. Poi la discussione che degenera e sfocia nell'aggressione ai danni del cittadino italiano, colpito alla testa da uno dei due uomini. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 17, nel tratto tra via Sparano e piazza Moro.

Gli agenti delle Volanti, subito intervenuti sul posto, hanno trovato l'uomo - un cittadino barese di 47 anni - che tuttavia non avrebbe fornito indicazioni utili all'identificazione dei due aggressori, riusciti nel frattempo ad allontanarsi. Non ancora chiare le ragioni che hanno portato alla lite poi degenerata, così come non è stato individuato l'oggetto utilizzato per l'aggressione, forse una bottiglia, o un sasso. L'uomo ha riportato una escoriazione alla testa, ed è stato medicato sul posto dai sanitari del 118, rifiutando ulteriori cure mediche.