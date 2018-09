Minaccia i familiari con un coltello, pregiudicato 40enne fermato al Libertà

Un pluripregiudicato 40enne barese è stato fermato dalle Volanti della Polizia al termine di una lite iin famiglia avvenuta questa mattina in uno stabile tra via Nicolai e via Quintino Sella: l'uomo, probabilmente in preda ad un raptus, avrebbe assalito i propri familiari brandendo un coltello. Gli agenti sono stati allertati dai vicini, allarmati a causa delle urla provenienti dall'appartamento. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichiatrici. L'uomo è stato ricoverato al Policlinico per accertamenti. La Polizia, dopo i primi rilievi, non hanno ancora rinvenuto il coltello.