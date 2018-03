Lite familiare nel rione Libertà, titolare di una pizzeria si ferisce alla gamba: "Calcio contro la vetrata"

Serata movimentata nel rione Libertà, dove la polizia è intervenuta per sedare una lite familiare in atto in una pizzeria in via Don Bosco. All'interno del locale erano presenti il titolare con la moglie e la suocera. Per cause ancora da chiarire i tre hanno cominciato a discutere e l'uomo, in uno scatto d'ira, avrebbe colpito con un calcio la vetrina del negozio, ferendosi in maniera non grave.

Gli agenti sono intervenuti intorni alle 19, insieme alla polizia Municipale e i medici del 118, che hanno soccorso il titolare della pizzeria. La volante della polizia era già nelle vicinanze: poco prima, infatti, era avvenuto un fermo di un presunto pusher poco più che maggiorenne, scoperto a vendere droga all'interno del giardino Mimmo Bucci.