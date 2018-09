Litiga con la moglie, accoltella il cognato e gli distrugge l'auto: arrestato 40enne

Avrebbe dapprima litigato con la moglie, quindi pugnalato all'addome il fratello della donna, giunto sul posto per difenderla, distruggendogli anche l'auto: la Polizia ha arrestato a Bari un 40enne incensurato, accusato di lesioni personali aggravate e danneggiamento. La Polizia ha sequestrato il coltello utilizzato per colpire il cognato del 40enne, un uomo di 44 anni. Il presunto aggressore è stato quindi condotto ai domiciliari nell'abitazione dei suoi genitori: dovrà rispondere anche di maltrattamenti in famiglia.