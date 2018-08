Lite per il cane che abbaia, aggredisce il vicino a coltellate: arrestato 45enne

Il litigio tra vicine di casa per il disturbo causato dall'abbaiare di un cane, poi l'intervento dei rispettivi coniugi e l'aggressione sfociata in accoltellamento. Per l'episodio, avvenuto in via Candura, al quartiere San Paolo, lo scorso 25 luglio, la polizia ha eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 45enne, Giuseppe Milella, ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio aggravato e porto illegale di coltello.

I vecchi screzi, la lite per il cane e l'accoltellamento

Almeno sei o sette i fendenti con cui, la sera del 25 luglio, il 45enne avrebbe aggredito il vicino di casa, colpendolo all’addome e al torace e provocandogli ferite tali da richiedere il ricovero in prognosi riservata ed un successivo intervento chirurgico. La vittima è ancora in prognosi riservata, ma non più in pericolo di vita.

Subito dopo l’aggressione, il 45enne si era allontanato con la moglie facendo perdere le tracce e risultando difatti irreperibile. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P., supportate da attività tecniche e dall'ascolto di numerosi testimoni, hanno permesso di ricostruire i motivi dell’aggressione. Una storia fatta di vecchi screzi, di disturbi reciproci tra le due famiglie residenti nella stessa palazzina popolare, che il 25 luglio sono culminati nella lite scatenata dall'abbaiare di un cane. In particolare - hanno ricostruito gli investigatori - la sera dell'accoltellamento, la moglie del 45enne avrebbe aggredito con violenza la moglie della vittima, contestandole di fare abbaiare di proposito il proprio cane al solo scopo di infastidirla. Di qui il coinvolgimento dei rispettivi coniugi, sfociato nelle coltellate, che il 45enne avrebbe sferrato al vicino dopo averlo atteso nei pressi dell'ascensore condominiale.

Dopo l'arresto, l'uomo è stato condotto nel carcere di Bari a disposizione dell’A.G. procedente.